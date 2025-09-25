Parto in casa come una volta: Magliolo accoglie la piccola Delia

La nascita di una bambina per una comunità è sempre un lieto evento, i luoghi e le circostanze rendono a volte particolarmente significativi questi momenti di gioia. È il caso che riguarda Magliolo, dove una nuova vita è venuta alla luce proprio alcuni giorni fa.

A darne notizia è l'amministrazione comunale: "Nella frazione di Isallo di Magliolo, nella sua casa, il 23 settembre 2025 è nata Delia, circondata dall’amore di mamma, papà e dai fratelli e assistita dalla Dott.ssa Elena Palezzato (ostetrica) e dal calore di una intera comunità. Un inizio di autunno che fa ben sperare dopo decenni che un parto in casa non avveniva".