“Un mare di silenzio”, a nuova campagna promozionale digitale dedicata all’Alta Via dei Monti Liguri

È partita ieri la nuova campagna promozionale digitale dedicata all’Alta Via dei Monti Liguri, l’itinerario escursionistico di 422 chilometri che attraversa l’intera regione da ponente a levante, in un viaggio tra costa ed entroterra, Alpi ed Appennini, mare e cielo. Un progetto di respiro internazionale, che valorizza l’Alta Via come destinazione per tutte le stagioni, ideale per chi cerca un viaggio lento, sostenibile e autentico, ma anche active e capace di sfidare i propri limiti.

“Dopo aver sostenuto l’Alta Via dei Monti Liguri con una campagna promozionale internazionale e con risorse dedicate per oltre un milione di euro, continuiamo a investire sulla rete sentieristica regionale per rendere il nostro territorio sempre più fruibile per tutti. Si tratta di un impegno concreto che unisce turismo, sport e presidio del territorio, valorizzando le aree interne e creando nuove opportunità per i nostri borghi – dice Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Escursionismo e Tempo Libero –. La manutenzione straordinaria dei tracciati e il loro costante miglioramento sono infatti la condizione necessaria per rendere la Liguria sempre più attrattiva e competitiva anche nel turismo outdoor” dice Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Escursionismo e Tempo Libero”.

La campagna si sviluppa attorno al claim “Un mare di silenzio”, con spot dedicati e una landing page sul portale turistico ufficiale lamialiguria.it. Qui i visitatori possono trovare proposte di viaggio pensate per tutte le tipologie di escursionisti: dai weekend rigeneranti di due giorni, fino alle due grandi traversate di dieci giorni ciascuna, per vivere l’esperienza completa del percorso.

Accanto ai tradizionali canali di promozione social, la Regione ha puntato anche sulla piattaforma internazionale Outdooractive, punto di riferimento per il turismo outdoor in Europa e in particolare nell’area DACH (Germania, Austria, Svizzera). Tutto il tracciato è stato oggetto di uno studio approfondito ed è in corso un aggiornamento puntuale dei servizi e dei punti di interesse, così da garantire agli appassionati strumenti digitali di pianificazione e navigazione allineati ai migliori standard internazionali.

L’Alta Via si mostra così come un prodotto integrato, che racconta la Liguria in tutte le sue sfaccettature: natura primigenia, paesaggi sospesi tra mare e monti, borghi, tradizioni, sport e accoglienza diffusa. Un’esperienza capace di destagionalizzare i flussi turistici e di rafforzare l’immagine della regione come “palestra a cielo aperto”, caratteristica che ha già valso alla Liguria il riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2025.

“Un mare di silenzio” (in dialogo con gli altri claim con cui la Regione si presenta sul mercato turistico: “Il più bel mare d’Italia”, “Un mare di borghi” e “Il mare verde di Liguria”) vuol essere un riferimento alle peculiarità uniche dell’Alta Via, le quali permettono di vivere un’esperienza fuori dalle rotte più battute, invitando a un turismo lento, capace di godere del paesaggio, di ogni passo, di ogni scorcio vista mare.

“Crediamo da sempre nel potenziale del nostro territorio invidiato e apprezzato per la sua conformazione. Dal mare ai monti, passando attraverso un entroterra ricco di tradizioni e cultura che hanno trovato un filo conduttore nell’enogastronomia, attraverso l’impiego delle nostre eccellenze: qualità che si fonde con rispetto verso la nostra storia – dichiara Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria –. Supportiamo il turismo esperienziale, considerato il più autentico perché vissuto, sostenibile e rispettoso. Proposta vincente per chi considera la Liguria un luogo da vivere e non di passaggio. Un territorio difficile, aspro sotto certi aspetti ma dall’appeal disarmante tenuto in vita dalle nostre imprese”.

La campagna, sostenuta e realizzata dalla Regione in collaborazione con le Camere di Commercio e i GAL territoriali nell’ambito delle azioni previste dal PSR (Programmazione dello Sviluppo Rurale), parla quattro lingue – italiano, inglese, francese e tedesco – per intercettare un pubblico ampio e internazionale, dagli escursionisti esperti ai neofiti, fino alle famiglie, ai giovani e in generale ai viaggiatori attenti al turismo sostenibile.

Lo spot video, presto disponibile sui canali social de LaMiaLiguria e in programmazione negli appuntamenti internazionali della Regione, restituisce tutta l’emozione di un viaggio lungo 422 km da percorrere a piedi, in bici o a cavallo: un invito a scoprire la Liguria da una prospettiva diversa, autentica e sempre sorprendente.