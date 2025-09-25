"Giornata della Salute" a Cairo Montenotte: una manifestazione dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute

Sabato 27 settembre, in piazza della Vittoria a Cairo Montenotte, si svolgerà la “Giornata della Salute”, un’importante manifestazione interamente dedicata alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla promozione della salute e del benessere della popolazione. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito delle azioni di prossimità sanitaria previste anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si terrà dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e prevede numerose attività gratuite, rivolte in particolare alle fasce più vulnerabili della cittadinanza.

Nel corso della giornata, all’interno degli stand e delle postazioni appositamente allestite, sarà possibile effettuare una serie di screening condotti da medici specialisti volontari, coadiuvati da personale infermieristico qualificato. Le attività di prevenzione comprenderanno controlli per patologie spesso asintomatiche e quindi non diagnosticate precocemente, come il Glaucoma, la Maculopatia, il Diabete Mellito e l’Ipertensione Arteriosa. Personale sanitario sarà disponibile per somministrare alla popolazione il test di rischio cardiovascolare e l’Oculista potrà effettuare uno screening visivo ai bambini accompagnati dai genitori. Verranno inoltre offerte valutazioni e prime consulenze per la rilevazione precoce di disturbi cognitivi quali le demenze e la malattia di Alzheimer, nonché screening dermatologici per l’individuazione di tumori cutanei.

Un’attenzione particolare sarà riservata alla prevenzione vaccinale: a cura della Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica di ASL 2, verrà predisposto un punto vaccinale straordinario per la somministrazione dei vaccini contro l’Herpes Zoster e lo Pneumococco, specificamente rivolto alle persone con diabete di età superiore ai 50 anni.

La manifestazione rappresenterà anche un’importante occasione di informazione e sensibilizzazione. Sarà infatti distribuito materiale divulgativo su alcune tra le patologie croniche più comuni e sui corretti stili di vita da adottare per promuovere la salute. I cittadini potranno inoltre conoscere da vicino i servizi territoriali offerti dall’Asl 2, come l’Assistenza Domiciliare Integrata, la figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità, gli Ospedali di Comunità e gli Ambulatori di Prossimità, strumenti fondamentali per l’integrazione tra ospedale e territorio.

L’iniziativa, promossa sotto l’egida del Distretto Lions 108 Ia3, è organizzata dal Lions Club Valbormida, insieme ai Club di Vado Ligure–Quiliano e Spotorno–Noli–Bergeggi–Vezzi Portio, in stretta collaborazione con il Distretto delle Bormide di Asl 2 e con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona.

“E’ con grande piacere che collaboriamo ancora una volta con i Lions Club nella realizzazione di una iniziativa che sposa in pieno uno degli obiettivi principali della nostra Azienda e sottolineato dalle indicazioni contenute nel PNRR, mi riferisco all’avvicinamento dei servizi sanitari al territorio - commenta Monica Cirone, Direttore Sociosanitario di Asl 2 - Abbiamo voluto dedicare una postazione agli ambulatori di prossimità e una alla vaccinazione per dare un esempio delle progettualità su cui lavoriamo ogni giorno con l’aiuto di tutti i nostri operatori per avvicinare la Sanità alle persone” e conclude “Ringrazio i Lions per averci coinvolto nella speranza che questo possa diventare un appuntamento annuale apprezzato e condiviso dalla cittadinanza”.

“Il Distretto delle Bormide partecipa volentieri alla manifestazione con l’obiettivo di far conoscere alla popolazione i vari Servizi attivati in questi ultimi tempi con un grande sforzo organizzativo: mi riferisco all’Assistenza Domiciliare Integrata, all’Infermiere di Famiglia o Comunità, all’Ospedale di Comunità e agli Ambulatori di prossimità. Il nostro personale sarà a disposizione per dare tutti i dettagli su questi servizi alle persone interessate. Speriamo di poter raggiungere un vasto numero di persone”, aggiunge il dottor Luca Corti, direttore del Distretto Bormide.

“Abbiamo voluto organizzare questa manifestazione – sottolinea il presidente del Lions Club Valbormida, Fabio Bonino – perché crediamo che la salute sia un bene primario da tutelare e promuovere. La nostra missione come Lions è servire la comunità, e la prevenzione rappresenta uno dei modi più concreti per farlo. L’appuntamento si inserisce all’interno delle numerose attività portate avanti dal Lions Club a livello locale e internazionale, che spaziano dal supporto umanitario alle iniziative per i giovani, fino alla tutela dell’ambiente”.

“Colgo l’occasione per ringraziare il Comune di Cairo Montenotte, il personale Asl 2 con il quale abbiamo collaborato fattivamente, e i club Vado Ligure – Quiliano “Vada Sabatia” e Spotorno – Noli – Bergeggi - Vezzi Portio” per il supporto ricevuto”, conclude il presidente Bonino.