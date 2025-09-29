Alassio, approvato il Bilancio Consolidato 2024: utile netto sopra ai 3 milioni

Il Consiglio Comunale di Alassio ha dato il via libera al Bilancio Consolidato 2024 nella seduta di venerdì 26 settembre. L'atto è stato approvato con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza e l'astensione da parte dei consiglieri di opposizione.

Il Bilancio Consolidato, strumento fondamentale per la trasparenza, offre una visione unitaria dei risultati finanziari dell'Ente e delle sue società partecipate, delineando un quadro di notevole solidità.

Dal documento emerge che il patrimonio netto del gruppo ammonta a quasi 92 milioni e mezzo di euro. Il risultato economico dell’esercizio si attesta su un utile netto consolidato pari a 3.202.31,98 euro, generato dopo un risultato ante imposte di 3.795.622,97 euro e imposte per 593.590,99 euro. La quota di pertinenza di terzi si attesta a 45.218,08 euro.

Tutte le società partecipate incluse nel perimetro di consolidamento – Gesco srl, SCA Servizi Comunali Associati srl, Marina di Alassio srl, TPL Linea srl e SAT Servizi Ambientali Territoriali Spa – hanno chiuso l'esercizio 2024 con un risultato in utile.

L'assessore al Bilancio e alle Società Partecipate, Patrizia Mordente, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti, ponendo l'accento sulla solidità della gestione: “Questi risultati - dichiara - confermano la solidità complessiva del gruppo e rispecchiano la buona gestione dell’Ente, già evidenziata dal consuntivo comunale 2024 che si era chiuso con un avanzo libero superiore ai 4 milioni e 400 mila euro. Tutto ciò dimostra un quadro finanziario complessivo estremamente positivo e, se i dati generali ci dicono che il gruppo comunale è solido e ben amministrato, dietro i numeri ci sono anche risultati concreti e tangibili.”

L'assessore ha poi citato esempi virtuosi tra le partecipate: “Basti pensare all’impegno profuso da SCA con i celeri interventi durante la scorsa stagione estiva; si pensi a Gesco, che oltre a garantire servizi essenziali al territorio ha completato con proprie risorse importanti interventi quali l’adeguamento dell’impianto evac del Palalassio, restituendo piena funzionalità alla struttura. E si pensi anche alla Marina di Alassio, che considero un vero fiore all’occhiello, oggi totalmente pubblica e impegnata a programmare interventi sostanziali sul porto 'Luca Ferrari'. Le nostre società partecipate sono dunque esempi concreti di solidità e buona amministrazione.”

Infine un ringraziamento sentito “all’Ufficio Ragioneria del Comune di Alassio e alle società partecipate per l’impegno e la collaborazione costante a fianco della nostra Amministrazione Comunale”.