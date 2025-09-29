Aurelia Bis, il Pd contro Rixi: "Promesse mai mantenute, territorio preso in giro"

"Dopo le dichiarazioni del viceministro Rixi arriva anche, a quanto si apprende dagli organi di stampa, la conferma di Anas: l'appalto per i lavori dell'Aurelia Bis tra Albisola Superiore e Savona verrà con ogni probabilità revocato. Circa un anno fa, durante la campagna elettorale, il viceministro Rixi accompagnava sul cantiere candidati della Lega promettendo l'imminente ultimazione dei lavori. Appena poche settimane dopo (ad elezioni avvenute) ci si trovava di fronte allo stop dei lavori e allo stato di agitazione dei lavoratori di fronte a ritardi sempre più insostenibili nel pagamento degli stipendi da parte dell'impresa affidataria".

Lo dichiarano in una nota Emanuele Parrinello, segretario provinciale Pd Savona, Simone Anselmo, segretario cittadino Pd Savona, Raffaella Frino, segretaria Pd Albissola Marina, e Giovanni Testa, segretario Pd Albisola Superiore.

"Nei mesi successivi, con i lavori sempre bloccati, di fronte alle ripetute manifestazioni di perplessità dei sindacati, degli enti locali e dei partiti di opposizione, da parte di Governo e Anas erano arrivate continue rassicurazioni sul fatto che i lavori sarebbero ripresi a breve, mentre sempre più lavoratori del cantiere cercavano altri impieghi. Ora è arrivato l'annuncio che in molti, limitandosi ad osservare i fatti, prevedevano".

"Siamo davvero sicuri che il Ministero non fosse in condizioni di procedere prima, risparmiando tempo prezioso? E soprattutto: era il caso di prendere in giro per mesi un territorio intero, cittadini, lavoratori ed enti locali promettendo a ogni incontro una imminente ripresa dei lavori? Condividiamo le proteste degli enti locali e dei sindacati riguardo alla pessima gestione di questa vicenda. Ci auguriamo che il commissario trovi la strada più veloce per far ripartire i lavori e finalmente portarli a termine".

"Capiamo che il viceministro ligure Rixi debba rispondere al ministro Salvini, al quale interessa solo il ponte sullo Stretto di Messina; speriamo però di non dover aspettare la fine di quell'opera, se mai inizierà, per veder ripartire il cantiere dell'Aurelia Bis", concludono i Dem.