FdI Cairo: "Pulizia dei fiumi e vasche di laminazione per prevenire future alluvioni"

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Cairo Montenotte esprime la propria vicinanza a tutti i cittadini colpiti dagli eventi catastrofici dell’alluvione del 22 settembre: "Si tratta di un dramma che ha messo in evidenza, ancora una volta, le forti criticità del nostro territorio sotto il profilo idrogeologico e infrastrutturale. In queste ore difficili, la priorità è sostenere famiglie, attività economiche e comunità colpite. Per questo, come circolo, ci siamo subito attivati segnalando la situazione ai nostri referenti politici a livello provinciale, regionale e nazionale, affinché vengano messi in campo strumenti di sostegno e ristoro".

"La proposta di Fratelli d’Italia Cairo Montenotte, oltre all’emergenza, guarda al futuro: "In modo costruttivo proponiamo all’Amministrazione comunale due linee d’intervento: manutenzione sistematica dei corsi d’acqua – pulizia, rimozione del materiale accumulato, consolidamento delle arginature – e progettazione e messa in opera di vasche di laminazione".

"Si tratta di una soluzione strutturale già sperimentata con successo in diverse regioni italiane per ridurre l’impatto delle piene. A tal proposito segnaliamo che i fondi per la progettazione saranno a breve disponibili da parte della Regione Liguria. Alcuni esempi concreti in Italia: a Carnate (MB) è stata realizzata una vasca di laminazione sul torrente Molgora, con intervento finanziato dalla Regione Lombardia; a Gessate (MI) è in corso una vasca di laminazione sul torrente Trobbia, con fondi regionali; a San Severino (SA), in località Pandola, è previsto un intervento di vasche di laminazione finanziato con fondi europei; nel Consorzio dei Chiese (Lombardia) è attivo un piano di vasche di laminazione e opere connesse, finanziato con risorse PNRR e regionali, alcune già operative", spiegano da FdI.

"Questi esempi dimostrano l’utilità di tali opere nel ridurre il rischio di esondazioni, proteggere i centri abitati e contenere i danni economici e sociali. Alcune fonti di finanziamento disponibili sono: PNRR NextGenerationEU, con specifiche misure per la prevenzione del dissesto idrogeologico; FESR 2021-2027, fondi strutturali europei come già utilizzati in Campania; fondi regionali e nazionali destinati alla Protezione Civile e alla messa in sicurezza del territorio".

FdI di Cairo Montenotte chiede anche che "il Comune avvii uno studio di fattibilità per vasche di laminazione nei punti più critici, così da avere progetti pronti e candidabili ai prossimi bandi o disponibilità regionali, nazionali ed europee. Le vasche di laminazione sono realizzabili in 12-24 mesi a seconda della grandezza. Solo così potremo garantire che eventi come quello del 22 settembre non trovino più il nostro territorio impreparato. Ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con l’amministrazione e le istituzioni, perché la sicurezza dei cittadini e del territorio deve essere una priorità assoluta".

"Ancora una volta ci ribadiamo il partito del fare, del proporre, non di criticare o negare come sarebbe facile fare in questi momenti. Infatti, assistiamo sempre più a proclami che sembrano sbandieramenti elettorali per il dopo Lambertini. Come da nostra abitudine, cerchiamo di dare, essendo fuori dall’Amministrazione attuale, un apporto concreto al miglioramento della vita dei cittadini con dei consigli".

"In futuro cercheremo di raccogliere e unire la voce di tutte le forze politiche e civiche che vorranno partecipare al nostro progetto amministrativo, che avrà come obiettivo il “fare concreto” per Cairo e i Cairesi: migliorare ciò che è stato fatto finora, correggere gli errori (chi non li fa!), assumersi le responsabilità degli atti necessari per il bene del territorio e della collettività, facendo sempre più riferimento ai nostri vertici regionali, che attualmente governano", concludono da FdI.