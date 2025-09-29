Via Nazario Sauro ad Albenga, il consigliere Lugani: "Parcheggi spesso inutilizzabili e rischi per i pedoni"

"Ho presentato, ed andrà in discussione nel prossimo Consiglio Comunale, una mozione per affrontare una criticità ormai evidente in via Nazario Sauro. Da tempo, infatti, le radici delle alberature presenti hanno provocato un sollevamento consistente dell’asfalto negli stalli di sosta e di parti dei marciapiedi". Così Guido Lugani, consigliere comunale di Albenga.

"Questa situazione comporta due problemi concreti - prosegue Lugani - da un lato l’impossibilità di utilizzare correttamente diversi parcheggi, in particolare quelli in prossimità delle piante; dall’altro un rischio reale per i pedoni che quotidianamente percorrono la via. Sono numerose le segnalazioni dei cittadini, arrivate anche attraverso i social, che evidenziano come il problema sia persistente e non più rinviabile".

"Con la mia mozione ho chiesto all’Amministrazione di intervenire: con lavori di sistemazione e messa in sicurezza di marciapiedi e carreggiata; valutando anche la possibilità di sostituire le attuali essenze arboree con tipologie più idonee, così da prevenire il ripetersi di situazioni simili in futuro. Albenga merita strade sicure e parcheggi accessibili ed è compito della politica ascoltare i cittadini e dare risposte concrete ai loro bisogni" conclude il consigliere comunale ingauno.