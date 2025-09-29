Influenza, dal 20 ottobre anche nel savonese al via la campagna vaccinale: vaccino gratuito per tutti

Dal 20 ottobre anche nel savonese prenderà il via la campagna vaccinale antinfluenzale 2025, lanciata da Regione Liguria, con una novità di portata storica: per la prima volta il vaccino sarà gratuito per tutti i cittadini liguri, senza limiti di età.

La Liguria sarà così tra le prime regioni italiane a garantire la copertura universale, con l’obiettivo di aumentare la protezione della popolazione e ridurre la pressione sui servizi sanitari.

“Il nostro obiettivo è semplice ma ambizioso: aumentare la protezione della popolazione ligure, ridurre le complicanze legate all’influenza e alleggerire la pressione sui servizi sanitari – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – Abbiamo rafforzato l’organizzazione, ampliato la rete dei punti vaccinali e previsto nuove soluzioni per rendere la campagna ancora più vicina e accessibile: dalle farmacie e dai Medici di Medicina Generale, fino alle Case della Comunità e ai nuovi spazi ad alta affluenza individuati dalle Asl. Invito tutti i cittadini e le cittadine ad aderire con fiducia: vaccinarsi significa proteggere sé stessi e i propri cari”.

La campagna, coordinata da una task force guidata dal professor Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive del Policlinico San Martino, prevede un monitoraggio epidemiologico curato dal professor Giancarlo Icardi e il coinvolgimento diretto di Asl, medici di famiglia, pediatri, farmacie e strutture sociosanitarie. Le Asl, compresa l’Asl2 savonese, hanno ricevuto mandato di individuare ulteriori spazi ad alta affluenza – come centri commerciali o aree cittadine – per facilitare l’accesso al vaccino.

La vaccinazione è raccomandata in particolare per gli over 60 e per le persone fragili, più esposte a complicanze. Lo scorso anno in Liguria il 70% delle somministrazioni è stato effettuato dai medici di medicina generale, che anche nel savonese saranno in prima linea per gestire prenotazioni e somministrazioni insieme alle farmacie aderenti.

Prenotazioni e informazioni saranno disponibili dal 15 ottobre sul sito www.prenotovaccino.regione.liguria.it, tramite il numero Cup 010 5383400, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e nelle farmacie. In parallelo, partirà una campagna informativa regionale con affissioni, spot e contenuti digitali per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del vaccino.

“La campagna antinfluenzale è un’occasione fondamentale per proteggere sé stessi e chi ci sta vicino, in particolare i soggetti più fragili – ha aggiunto il professor Bassetti – Il vaccino antinfluenzale è sicuro, efficace e quest’anno, grazie agli sforzi compiuti dalla Regione Liguria, sarà accessibile gratuitamente a tutti, senza limiti di età: una scelta che ci permette di raggiungere un numero sempre maggiore di persone. Ribadisco con forza l’importanza della vaccinazione, è il modo più efficace per prevenire le complicanze, proteggere i soggetti più fragili e affrontare la stagione influenzale con maggiore sicurezza. Per questo, invito tutti a vaccinarsi, un gesto semplice ma di grande responsabilità”.

“Regione Liguria ha scelto di adottare un nuovo modello di governance vaccinale con l’obiettivo di garantire la maggiore copertura possibile attraverso iniziative di vario genere, dalla gratuità del vaccino per tutti i cittadini all’ampliamento delle sedi dove potersi vaccinare – ha commentato Barbara Rebesco, direttrice Politiche del farmaco della Regione Liguria -. Abbiamo per questo costituito una task force e costruito una sinergia con Asl, medici di famiglia, pediatri di libera scelta, farmacie e strutture sociosanitarie al fine di coinvolgere tutti gli attori e per poter raggiungere gli obiettivi di copertura per prevenire le forme più gravi dell’influenza”.

“I Medici di Medicina Generale sono attualmente impegnati nelle fasi organizzative della campagna vaccinale che anche quest’anno li vedrà impegnati in prima fila in prenotazione dei pazienti e accordi per consegna dei vaccini con le Asl – ha sottolineato Andrea Carraro, segretario FIMMG Liguria - Forti del rapporto speciale di fiducia che hanno coi cittadini puntano a migliorare il già positivo risultato dello scorso anno con il 70% delle vaccinazioni effettuate in Liguria”.

“La rete delle farmacie liguri è pronta a fare la sua parte – ha concluso Giuseppe Castello, vicepresidente di Federfarma Liguria e delegato regionale degli Ordini dei Farmacisti liguri -. La popolazione ligure in questi anni ha dimostrato di apprezzare molto la possibilità di utilizzare le farmacie come punto di riferimento per vaccinarsi: la nostra capillarità, la facilità di accesso e il rapporto di fiducia fra farmacista e cittadino sono fattori importanti. I numeri, del resto, ci danno conforto: nella stagione 2024-2025 in Liguria sono state 310 le farmacie aderenti alla campagna antinfluenzale, pari a oltre la metà delle farmacie regionali, per un totale di oltre 48 mila dosi somministrate. Se poi analizziamo il trend degli ultimi anni, vediamo come rispetto al 2021-2022 le farmacie aderenti siano più che raddoppiate, a testimonianza della grande disponibilità della categoria a svolgere sempre meglio il proprio ruolo di presidio sanitario sul territorio”.