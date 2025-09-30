 / Attualità

Attualità | 30 settembre 2025, 13:31

Sistema dei rifiuti a Savona, il problema del porta a porta resta quello della raccolta saltata

Uno dei problemi riguarda piazza del Popolo e il mercato del sabato

In attesa del consiglio comunale monotematico sulla raccolta dei rifiuti del 9 ottobre, dal quale cittadini e comitati si aspettano risposte, continuano le segnalazioni sulle raccolte, in particolare dopo il mercatino del sabato mattina in Piazza del Popolo (con segnalazioni a Sea-s) alle zone più periferiche.

Proprio per piazza del Popolo un lettore che definisce la situazione "imbarazzante". Di fronte ai mancati ritiri della plastica sotto sette le segnalazioni che ha mandato a Sea-s problema della spazzatura in città perché la situazione è diventata solo imbarazzate.
"Ho mandato la settima segnalazione a Sea-S sempre per lo stesso fatto - dice una lettrice - .Evidenzio che mi era stato risposto solo una volta (8 settembre) dopo aver messo in indirizzo anche il Sindaco".



 

Redazione

