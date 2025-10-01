Savona, dal 4 ottobre la mostra fotografica promossa da Auser "Gli Indimenticabili"

Sarà inaugurata il prossimo 4 ottobre, alle ore 16, presso la Sala Espositiva di Palazzo Vescovile a Savona, la mostra fotografica "Gli Indimenticabili".

Il progetto, nato nel 2020 all'interno di una Residenza per anziani, si propone di squarciare il velo sulle vite degli ospiti attraverso un reportage fotografico intimo e profondo.

Ideato da Yuliia Osypenko e realizzato in collaborazione con la fotografa Kristina Nikolenko, il progetto ha l'obiettivo di riflettere su come gli anziani si adattano a un ambiente nuovo, affrontando la solitudine, il dolore e la speranza, e come gestiscono le nuove routine. Dopo una serie di dialoghi e incontri, sono nate fotografie che non sono semplici scatti, ma un vero e proprio "promemoria" della quotidianità degli ospiti.

L'intento principale è fare arrivare la loro voce al mondo esterno, affinché le persone "dall’altra parte di quelle mura" possano notare e comprendere come si vive e come ci si sente in una casa di riposo.

La mostra trova eco nell'impegno di associazioni come AUSER Savona, che si dedica alla protezione degli anziani fragili attraverso attività di animazione e compagnia nelle Residenze. Queste azioni spaziano dalla musica, al canto, al ballo, all'organizzazione di feste di compleanno e alla cura di giardini.

AUSER sottolinea che il suo impegno va oltre l'animazione: vuole dare voce a queste persone e stimolare una riflessione sulla loro condizione. Richiamare l'attenzione pubblica e istituzionale è fondamentale per la necessità di costruire risposte migliori, offrire soluzioni alternative e supportare in modo adeguato le famiglie e i caregiver.

L'associazione evidenzia, in particolare, la necessità di un finanziamento nazionale adeguato, oggi considerato del tutto insufficiente, per sostenere concretamente le persone non autosufficienti e quelle che vivono in situazioni di solitudine e deprivazione.