Savona, presentata la nuova "Agenzia della Casa" con una riflessione sul tema abitativo

Nonostante l’attenzione pubblica fosse oggi concentrata soprattutto sulla grande e partecipata manifestazione pro Gaza, a Savona si è svolto anche un importante appuntamento dedicato al tema abitativo.

“Abitare il futuro” ha infatti presentato la nuova Agenzia della Casa, in un contesto che ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo dell’abitare savonese.

Tra gli interventi più significativi quello di Livio Di Tullio (Sunia), che ha sottolineato come il tema della casa sia un tema che dovrebbe affrontare lo Stato, ma che invece lascia, come se la casa fosse una merce, al privato.

Di taglio più pragmatico il contributo di Roberto Giannecchini, presidente provinciale di Unioncasa, che, con l'amarezza per la troppo sparuta rappresentanza politica nonostante l'importanza del tema trattato, ha posto l’attenzione sulla centralità dei dati. Si è soffermato sul tema centrale della necessità di conoscere nel dettaglio i numeri, ponendo in evidenza il tema delle migliaia di cittadini della provincia costretti a vivere in assenza dei primari servizi come l’avere l’acqua potabile che esce normalmente dai rubinetti, trasporti, sanità ed altro.

In chiusura, Giannecchini ha auspicato che la nuova Agenzia della Casa divenga il luogo dove si dibattono ma soprattutto dove si elaborano soluzioni abitative.