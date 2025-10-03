 / Politica

Politica | 03 ottobre 2025, 18:16

Strada Ferranietta, il sindaco Lambertini sul rinvio a giudizio: "Tranquillo sul mio operato e su quello delle altre persone coinvolte"

Il commento del primo cittadino sulla decisione del GUP

Il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, è stato rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sulla strada vicinale Ferranietta, che conduce all’accesso del Parco dell’Adelasia. A processo andranno anche altre quattro persone.

Il primo cittadino ha commentato con serenità la decisione del GUP: "Sono tranquillo per il percorso che ha portato a questo progetto e per ciò che ho fatto. Ritengo di poterlo essere anche per le altre persone coinvolte". 

E conclude: "Poi, che dire, ci sarà il processo che farà il suo corso". 

Graziano De Valle

