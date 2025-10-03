Strada Ferranietta, Briano (+Cairo) annuncia mozione dopo il rinvio a giudizio del sindaco Lambertini: "La sbarra va rimossa"

Dopo il rinvio a giudizio del sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, disposto dal GUP del Tribunale di Savona, la dott.ssa Alessia Ceccardi, sulla vicenda della strada vicinale Ferranietta, accesso al Parco dell’Adelasia, arrivano le prime reazioni politiche. A processo andranno anche Anna Ferrando, Susanna Pelizza, Maurizio Lo Faso e Filippo Serafini (LEGGI ARTICOLO).

Il consigliere di opposizione e capogruppo di +Cairo, Fulvio Briano, ha annunciato sui social l’intenzione di intervenire in prima battuta.

"Essendomi costituito parte civile nell’interesse dei cairesi e preso atto di quanto emerge dagli atti d’indagine, ho deciso di depositare la mozione per la rimozione della sbarra che da anni impedisce il transito sulla strada. Sul resto ci sarà tempo per discuterne…", ha commentato Briano.