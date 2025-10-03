 / Politica

Politica | 03 ottobre 2025, 15:00

Licenziamenti Esso Oli di Vado Ligure, il Pd: "Doccia fredda per 31 famiglie, intervengano Regione e Governo"

Davide Natale, Simone Ziglioli e Roberto Arboscello invocano l'impegno delle istituzioni nel difendere l'occupazione sul territorio

"La decisione da parte della Esso Oli Lubrificanti di licenziare 31 lavoratori dello stabilimento di Vado Ligure, su un totale di 90, senza alcun preavviso e confronto, non è solo una doccia fredda che piomba sulla vita di 31 famiglie ma una e vera e propria emergenza sociale".

Così Davide Natale, Simone Ziglioli e Roberto Arboscello, rispettivamente segretario, responsabile lavoro Liguria e consigliere regionale del Pd.

"Come Partito Democratico ci attiveremo nelle sedi Istituzionali per chiedere un reale impegno della Regione e dei Ministri nel difendere l'occupazione sul territorio - proseguono gli esponenti dem - Regione Liguria non resti indifferente e si attivi per evitare che per l'ennesima volta venga disperso un patrimonio professionale e si eviti un' emergenza sociale per le famiglie coinvolte".

"Una situazione che può essere ancora risolta con un forte intervento delle istituzioni che si attivino con la multinazionale a non procedere con i licenziamenti ma ad investire sul territorio. Occorre evitare manovre speculative di delocalizzazione mantenendo un forte radicamento. A tutti i lavoratori coinvolti va la nostra solidarietà e vicinanza in questo delicato momento", concludono Natale, Ziglioli e Arboscello.

