Sciopero, il Pd: "Non si può tacere su Gaza e sulla Flotilla"

"Il genocidio che si sta consumando ha scosso le coscienze"

"Abbiamo aderito convintamente allo sciopero di oggi per Gaza perchè non si può stare in silenzio. Il genocidio che si sta consumando a Gaza ha scosso le coscienze: migliaia di persone hanno sfilato per le strade della Liguria per chiedere che il terribile e inaccettabile massacro dei palestinesi finisca".

Cosi commenta il Partito Democratico che prosegue: "Siamo dalla parte del popolo palestinese e dei volontari della Global Sumud Flotilla, che sono stati fermati ingiustamente in acque internazionali mentre portavano generi di prima necessità a bambini, donne e uomini che il governo di Netanyhau sta affamando".  

"Dalle nostre città giunga un segnale forte al governo affinchè si faccia promotore di azioni a difesa dei nostri concittadi e ponga le condizioni per una pace duratura", concludono dal Pd. 

