Spotorno, i Lions celebrano amicizia e servizio con il motto "Amor Omnia Vincit"

“Amor Omnia Vincit”: con questo motto si è svolto l’incontro della III Circoscrizione del Distretto Lions 108 Ia3, che ha riunito a Spotorno 15 Lions Club della circoscrizione e una rappresentanza dei Leo Club, per un totale di 85 partecipanti. Una serata intensa e partecipata, all’insegna del confronto, della condivisione e dei valori che da sempre ispirano il movimento Lions.

Alla serata hanno preso parte il Governatore Mauro Imbrenda, il 1° Vice Governatore Nicoletta Nati, il 2° Vice Governatore Valerio Airaudo, la Presidente della III Circoscrizione Danila Spirito, la Presidente di Zona A3 Donatella Ribaudo, il Presidente di Zona 3B Andrea Nari e il Presidente di Zona 3C Luca Russo.

Tutto il GAT (Global Action Team) era presente e ha interagito attivamente con i soci, dando vita a un momento di autentico dialogo e crescita condivisa.

Durante la serata sono stati raccolti 600 euro a favore della Fondazione LCIF (Lions Clubs International Foundation), un gesto che ha ulteriormente testimoniato la concreta solidarietà e la coesione che caratterizzano l’impegno dei Lions.

“La serata di Spotorno ha rappresentato un momento prezioso di confronto e di unione tra i Club della nostra Circoscrizione”, ha dichiarato Danila Spirito, Presidente della III Circoscrizione del Distretto 108 Ia3.

“Incontrarsi, ascoltarsi e condividere progetti significa rafforzare lo spirito di servizio che ci contraddistingue. È solo lavorando insieme che possiamo continuare a costruire comunità più forti, inclusive e solidali”.

Questi incontri di circoscrizione costituiscono tappe fondamentali nella vita associativa dei Lions: occasioni per rinnovare l’impegno verso la missione “We Serve”, condividere esperienze, sviluppare nuove progettualità e consolidare i legami di amicizia che uniscono i Club.

Da oltre un secolo, i Lions operano nel mondo per servire le proprie comunità, intervenendo in ambiti fondamentali come vista, salute, ambiente, lotta alla fame e sostegno ai giovani. Incontri come quello di Spotorno rappresentano la linfa vitale di questa rete globale di solidarietà, capace di trasformare i valori in azioni concrete e di promuovere, con amore e passione, il bene comune.