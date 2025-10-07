Il Comune di Savona non si arrende ai vandali: sarà reinstallato il canestro nell’area giochi della Darsena

Una nuova struttura con tabellone e canestro sarà installata nell’area giochi della Darsena. I giovani che frequentano quello spazio per fare sport libero potranno così riavere la struttura. Il Comune ha deciso di reinstallarla, per un costo di 5 mila euro.

Oltre al tabellone e al canestro, saranno posizionati anche cartelli con il divieto di salire sulla struttura che, negli ultimi tre anni, è stata vandalizzata per ben cinque volte, tanto che Palazzo Sisto aveva deciso di rimuoverla. Alcuni giovani, arrampicandosi sul tabellone — dove si sedevano per farsi passare il pallone e fare canestro — ne avevano causato il cedimento.

"Non rinunciamo ad avere un presidio dove si possa praticare sport libero: in quell’area si ritrovano tante famiglie e non ci si può rinunciare per pochi vandali. Per segnalare che non ci si può sedere o appendere al tabellone del canestro, installeremo un cartello, e per la sua realizzazione lanceremo un concorso di idee".