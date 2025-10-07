Savona, al Santuario incontro con il vescovo cubano Marcelo Arturo González Amador

Lunedì 13 ottobre alle ore 17 al Santuario Nostra Signora di Misericordia monsignor Calogero Marino presiederà la messa insieme a monsignor Marcelo Arturo González Amador, vescovo di Santa Clara in Cuba, in visita alle diocesi di Chiavari, Genova e Savona-Noli. Dopo la celebrazione sarà possibile incontrare il presule centroamericano e ascoltare le notizie che porterà dalla missione interdiocesana ligure.

La Diocesi di Santa Clara è una sede suffraganea dell'Arcidiocesi di Camagüey ed è stata eretta il 1º aprile 1995 con la bolla "Ad aptius consulendum" di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dalla Diocesi di Cienfuegos - Santa Clara, che contestualmente ha ripristinato l'antica denominazione di Diocesi di Cienfuegos.

Nel 2022 contava 785mila battezzati su 1.282.565 abitanti, corrispondenti al 61,2% del totale della popolazione, ed è suddivisa in 35 parrocchie.