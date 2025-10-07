 / Attualità

Attualità | 07 ottobre 2025, 10:50

Savona, al Santuario incontro con il vescovo cubano Marcelo Arturo González Amador

Celebrerà la messa insieme a monsignor Marino e parlerà della missione interdiocesana ligure

Il vescovo cubano Marcelo Arturo González Amador

Il vescovo cubano Marcelo Arturo González Amador

Lunedì 13 ottobre alle ore 17 al Santuario Nostra Signora di Misericordia monsignor Calogero Marino presiederà la messa insieme a monsignor Marcelo Arturo González Amador, vescovo di Santa Clara in Cuba, in visita alle diocesi di Chiavari, Genova e Savona-Noli. Dopo la celebrazione sarà possibile incontrare il presule centroamericano e ascoltare le notizie che porterà dalla missione interdiocesana ligure.

La Diocesi di Santa Clara è una sede suffraganea dell'Arcidiocesi di Camagüey ed è stata eretta il 1º aprile 1995 con la bolla "Ad aptius consulendum" di papa Giovanni Paolo II, ricavandone il territorio dalla Diocesi di Cienfuegos - Santa Clara, che contestualmente ha ripristinato l'antica denominazione di Diocesi di Cienfuegos.

Nel 2022 contava 785mila battezzati su 1.282.565 abitanti, corrispondenti al 61,2% del totale della popolazione, ed è suddivisa in 35 parrocchie.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium