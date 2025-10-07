Auto colpisce 4 scooter in via delle Trincee e si dilegua: l'appello per cercare testimoni

Un auto colpisce quattro scooter e si dilegua. È successo ieri mattina nel parcheggio di via delle Trincee ed è caccia ai testimoni.

"Stiamo cercando testimoni di un incidente avvenuto questa mattina di fronte al parcheggio delle trincee. Un veicolo ha preso in pieno quattro scooter di studenti dell' Istituto Boselli Alberti (Via Don Bosco) ed è andato via giustamente come se non fosse successo nulla - è stato scritto sui social - Peccato che ha fatto dei danni abbastanza importanti ai mezzi".

Sul posto sarebbe giunta anche la polizia locale.