Savona ospita lo stage regionale MGA: focus su difesa personale e tutela delle donne

Domenica 12 ottobre, presso la Palestra CONI di Savona – recentemente divenuta anche sede del Comitato Regionale FIJLKAM – si svolgerà lo stage regionale di MGA (Metodo Globale di Autodifesa), uno degli appuntamenti più significativi del calendario ligure, che vedrà la partecipazione di numerosi tecnici provenienti da tutta la regione.

A guidare lo stage saranno due figure di rilievo nel panorama nazionale: il Maestro Daniele Berghi, 6° Dan di Judo e JuJitsu, fiduciario regionale e membro della Commissione Nazionale MGA, e il Maestro Stefano Campeggio, 4° Dan di JuJitsu, 2° Dan di Kick Boxing e 1° Dan di Judo, docente nazionale MGA. I due maestri condurranno i partecipanti in un percorso di aggiornamento tecnico e metodologico che comprenderà lo studio di tecniche di difesa, liberazione, leve articolari, immobilizzazioni e controllo dell’aggressore in varie situazioni, sia in piedi che a terra.

Una parte centrale dello stage sarà dedicata alla didattica della difesa personale rivolta alla cittadinanza, con particolare attenzione alla difesa femminile, promuovendo la prevenzione e la tutela delle donne. Negli ultimi anni, infatti, i corsi di MGA organizzati dai tecnici FIJLKAM in Liguria hanno riscosso grande successo, confermando il valore sociale e formativo di questa disciplina.

Lo stage è riservato ai tecnici MGA di 1°, 2° e 3° livello e varrà come aggiornamento ai fini dei crediti formativi federali. L’iniziativa è inoltre aperta alle cinture nere e ai tecnici FIJLKAM di Judo, Karate, JuJitsu e Lotta, nonché agli Enti convenzionati.

L’aggiornamento tecnico MGA si conferma così non solo un momento formativo per gli istruttori, ma anche un’importante occasione per diffondere nella comunità strumenti pratici di prevenzione e autodifesa, con particolare attenzione alla protezione delle donne e delle persone più vulnerabili.