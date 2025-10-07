 / Savona

Savona | 07 ottobre 2025

Savona, l'ultimo commosso saluto per l'ex assessore Piero Astengo

Gremita la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea per rendere omaggio al protagonista della vita politica savonese per anni

Parenti, amici, conoscenti, il mondo politico, in tanti hanno voluto rendere omaggio a Piero Astengo scomparso improvvisamene nei giorni scorsi a 81 anni.

Nella gremita chiesa parrocchiale di Sant'Andrea si è tenuto l'ultimo commosso nei confronti dello storico esponente di spicco del Partito Liberale Italiano e protagonista della vita amministrativa savonese tra gli anni Settanta e Novanta con le tante persone presenti che si sono stretti alla moglie Maria Luisa e al figlio Carlo.

Era stato eletto per la prima volta nel 1970 come consigliere comunale (lo fu poi per diversi mandati), assessore all'industria e a commercio dal 92 al 94 nella giunta guidata dal sindaco di allora Sergio Tortarolo e in seguito esponente di Forza Italia (fu anche coordinatore) anche candidato al Parlamento.
Sfiorò l’elezione alla Camera nelle elezioni del 1983 finendo secondo nella lista liberale guidata da Alfredo Biondi: in quell’occasione gli Astengo primi dei non eletti al Parlamento furono due tra PCI e PLI. 

Astengo viene ricordato da colleghi e amici come un uomo di grande equilibrio, dotato di una dialettica pacata e rispettosa, lontana dai toni accesi e dalle contrapposizioni spettacolari che spesso caratterizzano il dibattito politico.

Immobiliarista, per anni fu membro della Giunta di Confcommercio a livello provinciale e presidente della FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari, aderente a Confcommercio).

Da giovane fu anche un giocatore di hockey.

