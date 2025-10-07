Savona, l'ultimo commosso saluto per l'ex assessore Piero Astengo

Parenti, amici, conoscenti, il mondo politico, in tanti hanno voluto rendere omaggio a Piero Astengo scomparso improvvisamene nei giorni scorsi a 81 anni.

Nella gremita chiesa parrocchiale di Sant'Andrea si è tenuto l'ultimo commosso nei confronti dello storico esponente di spicco del Partito Liberale Italiano e protagonista della vita amministrativa savonese tra gli anni Settanta e Novanta con le tante persone presenti che si sono stretti alla moglie Maria Luisa e al figlio Carlo.

Era stato eletto per la prima volta nel 1970 come consigliere comunale (lo fu poi per diversi mandati), assessore all'industria e a commercio dal 92 al 94 nella giunta guidata dal sindaco di allora Sergio Tortarolo e in seguito esponente di Forza Italia (fu anche coordinatore) anche candidato al Parlamento.

Sfiorò l’elezione alla Camera nelle elezioni del 1983 finendo secondo nella lista liberale guidata da Alfredo Biondi: in quell’occasione gli Astengo primi dei non eletti al Parlamento furono due tra PCI e PLI.

Astengo viene ricordato da colleghi e amici come un uomo di grande equilibrio, dotato di una dialettica pacata e rispettosa, lontana dai toni accesi e dalle contrapposizioni spettacolari che spesso caratterizzano il dibattito politico.

Immobiliarista, per anni fu membro della Giunta di Confcommercio a livello provinciale e presidente della FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari, aderente a Confcommercio).

Da giovane fu anche un giocatore di hockey.