Condotta dell'acqua danneggiata durante i lavori: disagi per i residenti di via Bazzino e galleria Aschero

Forti disagi per i residenti di via Bazzino e della galleria Aschero, dove da ieri alcuni condomini sono rimasti senza acqua corrente a causa di un guasto alla rete idrica. Il problema si è verificato durante alcuni lavori stradali in corso in via Bazzino quando una condotta sarebbe stata accidentalmente danneggiata.

La rottura del tubo ha provocato un improvviso allagamento della sede stradale, costringendo gli operatori a interrompere la fornitura idrica per poter intervenire in sicurezza. La chiusura ha interessato l’intera via Bazzino e parte della galleria Aschero, lasciando senza acqua numerose famiglie e alcune attività commerciali.

Ieri sera è stata terminata una parte della riparazione ma ci sarebbe ancora un condominio della galleria Aschero risulta ancora senz’acqua. Durante le operazioni di sistemazione, infatti, la condotta che serve quell’edificio si è ostruita, rendendo necessario un nuovo intervento nella mattinata di oggi.

I tecnici sono quindi al lavoro ripristinare completamente la rete entro la giornata, salvo imprevisti.