Attualità | 08 ottobre 2025, 08:30

Il Comitato Vivi Piana Crixia inaugura il nuovo anno di attività con "La Tombola Dialettale"

Il 10 ottobre alle ore 20 nei locali dell’associazione in via Giovanni Chiarlone 60

Il Comitato Vivi Piana Crixia dà ufficialmente il via a un nuovo anno di iniziative e momenti di convivialità. L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre, a partire dalle ore 20, presso i locali dell’associazione in via Giovanni Chiarlone 60.

La serata di inaugurazione sarà all’insegna della tradizione e del divertimento con “La Tombola Dialettale”, animata dal mitico Michelino, che allieterà il pubblico con la sua simpatia.

Durante l’evento sarà offerto un piccolo rinfresco, preparato dai membri del Comitato, e non mancheranno ricchi premiper i partecipanti. Sarà inoltre possibile effettuare il tesseramento per l’anno sociale 2025-2026.

Un’occasione perfetta per trascorrere qualche ora in allegria e riscoprire lo spirito di comunità che da sempre contraddistingue Piana Crixia.

Graziano De Valle

