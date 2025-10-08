Il Comitato Vivi Piana Crixia inaugura il nuovo anno di attività con "La Tombola Dialettale"

Il Comitato Vivi Piana Crixia dà ufficialmente il via a un nuovo anno di iniziative e momenti di convivialità. L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre, a partire dalle ore 20, presso i locali dell’associazione in via Giovanni Chiarlone 60.

La serata di inaugurazione sarà all’insegna della tradizione e del divertimento con “La Tombola Dialettale”, animata dal mitico Michelino, che allieterà il pubblico con la sua simpatia.

Durante l’evento sarà offerto un piccolo rinfresco, preparato dai membri del Comitato, e non mancheranno ricchi premiper i partecipanti. Sarà inoltre possibile effettuare il tesseramento per l’anno sociale 2025-2026.

Un’occasione perfetta per trascorrere qualche ora in allegria e riscoprire lo spirito di comunità che da sempre contraddistingue Piana Crixia.