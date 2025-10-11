Autobus Tpl Linea in fiamme, a Feglino nei prossimi giorni i lavori di ripristino dell'asfalto. Si indaga sulle cause del rogo

Verranno avviati nei prossimi giorni i lavori per ripristinare completamente l'asfalto su via Rocche Bianche a Feglino, teatro nella mattinata di ieri (venerdì 10 ottobre, ndr) dell'incendio che ha visto coinvolto un bus di Tpl Linea e un furgoncino parcheggiato a bordo strada.

Il rogo, le cui cause sono in via di accertamento, ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali sono riusciti a evitare la propagazione dell’incendio alla vegetazione circostante e ad avviare quindi le operazioni di bonifica, prima di permettere la rimozione dei mezzi andati distrutti a causa delle fiamme. Non si sono fortunatamente registrati feriti.

Una ditta incaricata ha poi, nel pomeriggio, chiuso una prima parte di lavori che hanno consentito la riapertura della via al traffico in entrambi i sensi di marcia e la ripresa regolare delle corse del trasporto pubblico. L’Amministrazione comunale raccomanda tuttavia prudenza nel percorrere il tratto interessato, ancora sconnesso, e ha già annunciato ulteriori interventi di sistemazione nei prossimi giorni.

Intanto l'azienda Tpl Linea, con una nota diffusa sempre nel pomeriggio di ieri a poche ore dal rogo, ha confermato che sono in corso gli accertamenti tecnici per individuare le cause del rogo, “non riconducibili a malfunzionamenti noti o carenze di manutenzione”. Questo precisando, inoltre, che “l’autobus, con circa 500 mila chilometri percorsi e poco più di dodici anni, era collaudato, assicurato e in piena efficienza operativa”.