Il Comune di Savona prepara le luminarie natalizie con la riaccensione della Torretta

Il Comune prepara le luminarie natalizie con il progetto “Savona d’inverno: nuove rotte”. Nel complesso l'investimento è di 55.979 euro di questi 45.979 euro di risorse comunali e una richiesta di contributo di 10.000 euro al Fondo FUNT.

Il progetto si articola in tre principali filoni di intervento: installazioni luminose nel centro e nei quartieri, tra cui un albero di design di 13 metri in Piazza Sisto IV, una grande sfera natalizia per selfie, soggetti tridimensionali luminosi e la riaccensione della Torretta, simbolo della città. Le luminarie coinvolgeranno anche Villapiana, Legino e Piazza del Popolo; illuminazione artistica del patrimonio storico, con il progetto “L’arte che esce dai musei”: proiezioni di immagini tratte dalle collezioni civiche sulle facciate della Pinacoteca Civica e delle torri del Complesso del Brandale e infine coordinamento delle luminarie cittadine, grazie alla collaborazione con l’Ente Fiera di Savona, che supporterà i commercianti nell’allestimento delle vie dello shopping.

Il programma prevede anche una cerimonia di accensione delle luci, accompagnata da momenti musicali e di intrattenimento, tra cui un coro di inaugurazione e un concerto gospel realizzati in collaborazione con le associazioni culturali locali.

"L'Amministrazione attraverso fornitori specializzati- si legge nella delibera di giunta - individuati nel rispetto del codice dei contratti, e in collaborazione con Ente Fiera di Savona, mira a creare un percorso di illuminazione artistica che possa determinare ricadute effettive sul territorio savonese, attivando una rigenerazione del singolo e della collettività che si delinea attraverso un rinnovato rapporto con la città, allargato ad un turismo destagionalizzato".