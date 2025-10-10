"Dalle tenebre alla luce – Rinascere grazie all’amore e alla poesia": appuntamento a Borgio Verezzi il 17 ottobre

"Dalle tenebre alla luce – Rinascere grazie all’amore e alla poesia".

Si intitola così l'evento in programma venerdì 17 ottobre alle ore 20.45 presso la Chiesa di Gesù Redentore, in via 4 Novembre 45, Borgio Verezzi.

La storia di Davide Cerullo – scrittore, fotografo ed educatore – racconta il percorso di un uomo che, dopo da un passato difficile vissuto in giovane età, sceglie di trasformare la propria vita dedicandosi all’arte e all’educazione, con un’attenzione speciale ai ragazzi dei quartieri popolari di Napoli

Una storia che tocca le corde più profonde dell'animo umano e della nostra società, rivelandone luci e ombre, desideri e sconfitte. Ne emerge una fortissima esigenza e anche una capacità di riscatto, di rinascita, che ci aiuta a recuperare senso, entusiasmo e passione, per la vita di ogni giorno.