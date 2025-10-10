Savona, Carlo Pistarino presenta il libro "Il falcone" alla Libreria Ubik

Sabato 11 ottobre, alle ore 18, la Libreria Ubik di Genova ospiterà Carlo Pistarino, celebre cabarettista, attore e autore televisivo, noto al grande pubblico per la partecipazione storica a Drive In e a numerose altre trasmissioni come Emilio, Buona Domenica, La sai l’ultima?, Andy e Norman, Campioni di ballo, Scherzi a parte, Bellezze al bagno, Ok, il prezzo è giusto! e Torno sabato.

L’incontro sarà l’occasione per presentare il suo nuovo romanzo, “Il falcone” (De Ferrari). A dialogare con l’autore ci saranno Silvia Bazzano e il dott. Massimo Spica, criminologo esperto di criminologia clinica, neurologo e psicologo, che offriranno approfondimenti sulla psicologia e le dinamiche criminali raccontate nel libro.

“Il falcone” racconta la Genova degli anni ’70 e ’80 attraverso la storia di un ragazzo che cerca di confrontarsi con il suo passato e il suo presente, affrontando sofferenze e tragedie che ne hanno segnato l’esistenza. Una vita vissuta come un’altalena, tra salite faticose e baratri improvvisi, dove scelte dolorose e momenti di crudeltà si intrecciano con il destino, tra ciò che possiamo determinare e ciò che è già scritto.