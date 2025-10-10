Raccolta porta a porta a Savona, la maggioranza consiliare : " La strada è quella giusta"

"Nel Consiglio Comunale di ieri la maggioranza ha confermato la propria compattezza e il proprio impegno al fianco dei cittadini che stanno contribuendo alla rivoluzione ecologica avviata in città. I risultati parlano chiaro: secondo gli ultimi dati diffusi da SEAS, Savona ha superato il 70% di raccolta differenziata, un traguardo che dimostra quanto l’impegno collettivo stia producendo risultati concreti". Così la maggioranza sul consiglio comunale monotematico di ieri sul sistema di raccolta porta a porta.

"Abbiamo riportato a SEAS tutte le osservazioni raccolte in questi mesi- prosegue la maggioranza - grazie anche alle segnalazioni dei cittadini nei vari incontri formali e informali. Tra le priorità da affrontare ci sono i mancati ritiri, il livello di pulizia e di spazzamento delle strade, la gestione dei rifiuti nelle cosiddette “case sparse” e il miglioramento del conferimento della plastica. Su questi punti abbiamo chiesto interventi tempestivi e verificabili. Invitiamo i cittadini a continuare a segnalare eventuali disservizi direttamente a SEAS, affinché ogni criticità possa essere affrontata e risolta nel più breve tempo possibile. Dalla minoranza sono arrivate critiche contraddittorie: c’è chi rimpiange il vecchio piano Contarina e chi vorrebbe la raccolta di prossimità in tutta la città, anche a costo di tornare indietro sui risultati raggiunti".

"Ora si apre una nuova fase, orientata al perfezionamento del servizio e al decoro urbano- prosegue la maggioranza in consiglio comunale - Vogliamo consolidare i progressi ottenuti e rendere la città più ordinata, pulita, accessibile e vivibile, quartiere per quartiere. La Consulta Inclusione continuerà, come sempre, a essere al fianco delle associazioni e degli enti che operano a supporto dei cittadini più fragili, offrendo un servizio di mediazione e coordinamento. Confidiamo molto anche nel ruolo propositivo del tavolo di confronto promosso da Federconsumatori e attivato dall’amministrazione. Come gruppo continueremo, come fatto fino ad oggi, a essere presenti sul territorio e nei quartieri, al fianco delle persone, per ascoltare e accompagnare questa importante fase di cambiamento. Siamo convinti che la la riduzione dei rifiuti, in particolare del secco indifferenziato, sia l’argomento più forte che possiamo contrapporre a chi propone soluzioni come l’ampliamento delle discariche o la costruzione di nuovi inceneritori. La strada è quella giusta".