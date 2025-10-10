Istituto Comprensivo Savona 2: giovedì 16 ottobre la festa dedicata all'Erasmus Day

Giovedì 16 ottobre, l'Istituto Comprensivo Savona 2 in via Caboto 2, apre le sue porte alla cittadinanza per un'indimenticabile festa dedicata all'Erasmus Day, il giorno che celebra l'unione e lo scambio tra i popoli d'Europa.

Dalle ore 16:00 alle 18:00, trasformiamo la scuola in un vero e proprio “villaggio europeo”: laboratori interattivi di ogni tipo ti attendono per stimolare la tua immaginazione!

Esplorare il mondo e l'Europa: attraverso i visori 3D e a parole importanti come “I HAVE A DREAM!”.

Viaggiare con le parole: laboratori linguistici per giocare con l'inglese attraverso giochi, canzoni e storie.

Creare arte europea: dipingi, suona o balla ispirandoti alle tradizioni artistiche di diversi paesi.

Scoprire la matematica e le letture animate: giochi con i numeri e letture meravigliose di albi illustrati.

E non solo per i più piccoli: famiglie, studenti, insegnanti e curiosi di tutte le età sono invitati a partecipare attivamente, condividendo esperienze e creando legami. È un'opportunità unica per celebrare la diversità, promuovere la tolleranza e soprattutto la libertà e sognare viaggi futuri attraverso l'Erasmus+!

L'evento è gratuito e aperto a tutti, senza bisogno di iscrizioni. Vieni con entusiasmo e spirito aperto: l'Istituto Comprensivo Savona 2 ti aspetta per un pomeriggio che unirà generazioni e cultura in un abbraccio europeo. Non mancare – l'Europa è più vicina di quanto pensi!