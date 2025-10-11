Caos in maggioranza a Ceriale, Mazzone: "Scelta nell’interesse del paese, non per calcolo politico"

Dopo la nota diffusa dal gruppo CerialeSì nei giorni scorsi (LEGGI QUI), il consigliere comunale Antonello Mazzone interviene per chiarire la posizione del gruppo e le motivazioni che lo hanno spinto a sostenere la nuova maggioranza creata dal sindaco Fasano, precisando che la decisione nasce da un intento esclusivamente costruttivo e non da logiche di opportunismo politico.

«Ci tengo molto a chiarire – afferma Mazzone – che il gruppo CerialeSì voleva sicuramente aiutare questa maggioranza, ma in modo diverso e più precisamente attraverso un aiuto esterno in modo da poter "ricattare" e tenere in scacco la maggioranza con qualsiasi capriccio e potendo altresì individuare in qualsiasi momento un motivo, qualora non fosse stato accontentato, per rompere e "mandare tutti a casa". Questo non era certamente lo spirito costruttivo che fin dall’inizio la lista CerialeSì ha avuto, cioè quello di operare nell’interesse del paese che non può più aspettare in quanto già da tempo attende scelte e azioni amministrative più incisive e tempestive per superare le criticità che lo attanagliano da anni».

Il consigliere rivendica la coerenza della scelta: «Con questa iniziativa, si è cercato pertanto di dare una mano a questa maggioranza per portare a casa un risultato che non sarebbe stato possibile con il commissariamento perché i tempi si sarebbero allungati e le circostanze sarebbero cambiate notevolmente».

Mazzone respinge le accuse di interesse personale: «Sarebbe onesto e giusto pensare veramente al bene del paese come ha sempre fatto il sottoscritto, comprovato anche in questa circostanza (mettendosi a disposizione anche solo come consigliere e non come assessore), anziché agli interessi personali e alla sete di potere che hanno talune persone che cercano di ostacolare questa maggioranza nel proprie operato, affinché si realizzino risultati visibili e tangibili per il bene della collettività solo per poter trovare il proprio spazio politico».

«Questo mi stimola sempre di più a fare meglio, prendendo atto che la scelta personale di entrare a far parte della maggioranza insieme ai consiglieri Fabrizio Dani, Piercarlo Nervo ed Eugenio Maineri sia una scelta corretta, per il raggiungimento di risultati amministrativi che riguardano tutto il paese e non poche persone o perlomeno persone che cercano nella gestione pubblica la loro rivincita personale» chiosa la nota.