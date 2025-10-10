CerialeSi prende le distanze: “Restiamo all’opposizione, scelta coerente con il mandato elettorale”

Il gruppo CerialeSi chiarisce la propria posizione politica e ribadisce la volontà di non entrare a far parte della maggioranza. Riuniti in assemblea insieme a numerosi sostenitori, i membri del gruppo civico hanno diffuso una nota in cui puntualizzano la linea di coerenza seguita fin dall’inizio del loro percorso.

“Fin dall’inizio del nostro percorso abbiamo scelto di rappresentare in Consiglio comunale una minoranza costruttiva, convinti che il confronto e la collaborazione — quando basati su valori e obiettivi condivisi — possano contribuire al bene della comunità”, spiegano.

Il gruppo ricorda inoltre di aver accolto con favore la nascita di un unico gruppo di minoranza, “ritenendo che l’unione potesse rafforzare il ruolo di controllo e di proposta nei confronti dell’amministrazione”. Tuttavia, nelle ultime settimane, il dibattito interno si è acceso a causa delle ipotesi di un possibile appoggio esterno alla maggioranza.

“Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di confrontarci sulla possibilità di un appoggio esterno alla maggioranza, considerata l’aria di rottura imminente. Tale ipotesi è sempre stata valutata con chiarezza di ruoli e nel rispetto della volontà dei nostri elettori, mantenendo fermo il principio di restare all’opposizione di questa amministrazione”, si legge nella nota.

Da qui la presa di posizione netta: “Riteniamo quindi necessario precisare che non possiamo condividere la decisione di diventare parte della maggioranza. Si tratta di una scelta di carattere personale, ma politicamente distante dal mandato ricevuto dagli elettori e dal percorso condiviso fino ad oggi”.

Pur prendendo le distanze da eventuali scelte di dialogo più stretto con la giunta, CerialeSi non chiude le porte al confronto istituzionale: “Pur auspicando che l’iniziativa politica del gruppo Uniti per Ceriale possa essere incisiva e positiva per il bene del paese, continueremo a vigilare con coerenza, progetto per progetto, decisione per decisione, con spirito critico e propositivo”.

Il gruppo conferma così la propria autonomia e l’intenzione di mantenere un ruolo di opposizione attiva e responsabile all’interno del Consiglio comunale.