Carenza di personale nei Vigili del fuoco del savonese, Arboscello (Pd) presenta un'interrogazione in Regione

Dopo la discussione dello scorso giugno, promossa dal consigliere Casella, tornerà in Consiglio Regionale il futuro del corpo dei Vigili del Fuoco nella nostra provincia.

Ad annunciare la presentazione di un'interrogazione nell'assise genovese "per chiedere alla Giunta di far sapere come intende intervenire per colmare le carenze di organico ed evitare il rischio concreto di una riduzione dei presidi sul territorio" è il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Arboscello.

"La situazione in provincia desta preoccupazione e invita a tenere alta l’attenzione - afferma il consigliere savonese - Gli allarmi lanciati dagli enti locali e dai sindacati sembrano essere caduti nel vuoto".

"Ad oggi la carenza di interventi sull’assunzione di personale sta mettendo in forte difficoltà i presidi di Finale Ligure e di Albenga - ricorda - che sono punti di intervento fondamentali per garantire una copertura capillare di tutto il territorio savonese".

"La Giunta - chiosa quindi il consigliere Arboscello - dica se intende affrontare questa situazione in modo concreto e risolutivo e se risponderà alla richiesta di sindacati ed enti locali implementando il personale".