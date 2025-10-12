Bergeggi, pesce spada trovato senza vita incastrato tra gli scogli: l’intervento della Capitaneria di Porto

Singolare ritrovamento nella mattinata di ieri (sabato 11 ottobre, ndr) a Bergeggi, dove un sub ha portato a riva un pesce spada ormai privo di vita, rimasto incastrato con la lunga “spada” in uno scoglio che costeggia la via Aurelia, di fronte all’isola.

L’esemplare, di notevoli dimensioni, sarebbe stato individuato casualmente dal sub durante un’immersione nelle acque prospicienti la costa. Tentativi di liberarlo si sono rivelati inutili: il pesce risultava già morto, probabilmente da alcune ore.

Sul posto sono poi intervenuti la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale, avvisate per la rimozione e la verifica della carcassa, come previsto dai protocolli di sicurezza marittima.

L’episodio ha suscitato curiosità tra i bagnanti nella calda giornata di "ottobrata", colpiti dalla presenza di un animale così imponente a poca distanza dalla riva, in un tratto di mare noto per la sua ricca biodiversità.