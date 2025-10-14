 / Albenganese

Albenganese | 14 ottobre 2025, 18:03

Elezioni rsu Laer-H, soddisfazione per la Uilm

Lai: "Ora dobbiamo continuare a a lavorare bene e fare buoni accordi per migliorare la vita dei lavoratori e la crescita dell’aziendale"

"La Uilm si conferma secondo sindacato in Laer-H con la rsu di Gaetano Pollacci, che ha dimostrato sempre grande impegno e professionalità".

Così commentano il risultato delle ezioni dell'rsu dall'organizzazione sindacale.

"La segreteria Uilm è molto fiera del risultato ora dobbiamo continuare a a lavorare bene e fare buoni accordi per migliorare la vita dei lavoratori e la crescita dell’aziendale" specifica il segretario Uilm Patrizio Lai.

Dei 47 aventi diritto hanno votato in 43. 10 voti sono andati alla Fiom, 11 alla Uilm e 20 alla Fim Cisl. 

