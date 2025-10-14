 / Cronaca

14 ottobre 2025

Compie una rapina a volto coperto e con una pistola giocattolo: indagini dei carabinieri

L'uomo dopo essere stato fermato avrebbe ammesso il fatto

Ha compiuto una rapina pluri aggravata in una sala slot ed ha ammesso poi di averla effettuata.

Un uomo la settimana scorsa con il volto coperto ed una pistola giocattolo (una spara pallini) è entrato nel locale pubblico della zona del ponente savonese e si sarebbe fatto consegnare una somma che si attesta sui 1000 euro.

Il ladro con precedenti e problemi di dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti si sarebbe dileguato ma sarebbe stato fermato di lì a poco e avrebbe confessato l'accaduto.

Sono in corso le indagini dei carabinieri.

