È scomparso il dottor Piero Bertolotti, luminare della chirurgia della mano ed ex sindaco di Spotorno

Si è spento all’età di 86 anni il dottor Piero Bertolotti, figura di spicco della medicina italiana e per molti anni punto di riferimento della comunità scientifica ed anche civile del savonese.

Nato a Spotorno il 21 febbraio 1939, si era laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova nel 1964, conseguendo nello stesso anno la specializzazione in Chirurgia generale e, successivamente, nel 1981, quella in Chirurgia della mano all’Università di Pavia.

Socio di numerose società scientifiche italiane e internazionali, era iscritto alla Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM) fin dal 1964, all’interno della quale aveva ricoperto importanti incarichi: segretario alla presidenza, consigliere nazionale, membro e presidente di diverse commissioni. È stato inoltre segretario di redazione della Rivista Italiana di Chirurgia della Mano, co-redattore del Bollettino della Società e condirettore della rivista Manovre.

Autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche, il dottor Bertolotti è stato due volte vincitore del premio “A. Bonola” e ha partecipato a più di un centinaio di congressi nazionali e internazionali dedicati alla chirurgia della mano. Coordinatore e docente del Corso propedeutico di Chirurgia della Mano di Savona, è stato più volte relatore e docente in corsi specialistici in Italia e all’estero. Ha ricoperto la carica di Presidente della SICM nel biennio 1995-1996. Ha concluso la sua lunga e prestigiosa carriera medica nel 2001 come direttore del Centro Regionale di Chirurgia della Mano dell’Ospedale San Paolo di Savona, lasciando un segno profondo nella sanità ligure e nella formazione di numerosi giovani medici.

Oltre alla sua attività professionale, Piero Bertolotti è stato anche amministratore pubblico del Comune di Spotorno, dove ha ricoperto la carica di sindaco dal novembre 1971 al febbraio 1977.

Appassionato della storia e delle tradizioni spotornesi, ha dedicato parte della sua vita anche alla scrittura, pubblicando opere come “Marinai di Spotorno” e “Ricordo di Camillo Sbarbaro”, testimonianza del suo amore per la cultura e per la sua terra.

Il Comune di Spotorno ha voluto rivolgere un pensiero a colui che “ha segnato un capitolo importante della nostra storia: da amministratore pubblico, da medico di riferimento e da cittadino generoso verso i propri concittadini. A nome dell’Amministrazione Comunale, esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Il suo legame con la nostra comunità rimarrà vivo nei ricordi collettivi”.

Anche i consiglieri Massimo Spiga e Stefano Remiddi della lista “Noi per Spotorno che Vorrei” hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia: “Unitamente a tutti i collaboratori, ci stringiamo alla famiglia Bertolotti per la perdita del caro Piero. Medico stimato e uomo di grande umanità, ha onorato la nostra comunità sia nella professione sia nell’impegno pubblico. Vogliamo porgere le nostre sentite condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia che si è stretta attorno al caro Piero”.

I funerali del dottor Bertolotti si terranno giovedì 16 ottobre, alle ore 10:30, nella chiesa parrocchiale spotornese, dove l’intera comunità potrà rendere omaggio a una delle sue figure più illustri.