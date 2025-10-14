Startup Weekend Savona 2025: torna al Priamar l’evento che accende le idee e crea impresa

A Savona torna il weekend che accende le idee e fa nascere imprese. Dopo il successo della prima edizione — con 40 partecipanti provenienti da tutta la Liguria — Startup Weekend Savona torna al Priamar dal 5 al 7 dicembre per una tre giorni dedicata all’innovazione, alla creatività e all’imprenditorialità.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Savona Startup, conferma la volontà di rendere la città un punto di riferimento per chi desidera mettersi in gioco, sperimentare e trasformare un’idea in un progetto concreto.

In 54 ore studenti, professionisti e aspiranti imprenditori potranno collaborare, confrontarsi con mentor e professionisti di diversi settori e vivere un’esperienza immersiva che unisce formazione, networking e spirito di comunità.

Portare un format internazionale come Startup Weekend a Savona significa collegare il territorio a una rete globale dell’innovazione che coinvolge migliaia di città nel mondo — un riconoscimento importante per un ecosistema locale in crescita, sostenuto anche da partner globali del programma come Deel, Mercury, HSBC Innovation Banking, Brex e Google for Startups.

In sole 54 ore, i partecipanti formuleranno un’idea, creeranno un prototipo e presenteranno il progetto davanti a una giuria di esperti. Durante il weekend, i partecipanti si troveranno a lavorare in team multidisciplinari venendo affiancati da mentor e professionisti provenienti da diversi ambiti — dal marketing alla tecnologia, dalla finanza alla comunicazione — per sviluppare progetti concreti e sostenibili.

L’esperienza si conclude con un pitch finale, durante il quale ogni gruppo presenta la propria idea, ricevendo feedback e consigli pratici per portarla avanti anche dopo l’evento. Per partecipare all’evento non serve avere competenze tecniche o una startup già avviata: ciò che conta è la voglia di mettersi in gioco, collaborare e imparare sul campo.

La seconda edizione di Startup Weekend Savona si inserisce in un percorso di crescita più ampio che l’associazione Savona Startup sta portando avanti da oltre un anno per costruire una vera community di innovatori, professionisti e giovani imprenditori del territorio.

Tra le iniziative che hanno accompagnato questo cammino ci sono gli Aperifounder, incontri mensili dedicati al confronto e alla condivisione di esperienze con esperti del settore e un workshop gratuito pensato per avvicinare i partecipanti al mondo delle startup. Durante il workshop, previsto sabato 8 novembre, sarà possibile comprendere meglio cosa significa partecipare a un evento come Startup Weekend, approfondendo temi come la validazione dell’idea, la costruzione di un team e gli strumenti utili per sviluppare un progetto imprenditoriale.

A raccontare la visione che guida l’associazione è il presidente di Savona Startup, Tommaso Minuto, che commenta: "Crediamo che l’imprenditoria possa nascere ovunque, anche lontano dai grandi poli innovativi. La Liguria oggi è tra le regioni con il più basso numero di startup, ma questo non significa che manchino le idee o il talento; serve solo creare le condizioni giuste per farli emergere. Con le nostre attività - dagli Aperifounder a Startup Weekend - vogliamo avvicinare le persone all’idea che si può fare, che anche qui è possibile costruire impresa, innovare e generare valore".