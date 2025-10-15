Alassio, nuovi interventi di segnaletica e cartellonistica per la sicurezza stradale e la protezione civile

Sul territorio comunale di Alassio si stanno svolgendo in questi giorni gli interventi di aggiornamento e implementazione della segnaletica stradale curati dall’Ufficio Segnaletica e Viabilità del Comando di Polizia Locale in collaborazione con l’amministrazione comunale. Come ogni anno, tali interventi vengono programmati sia nel periodo primaverile sia in quello autunnale, con l’obiettivo di ottimizzare la sicurezza della circolazione e garantire ordine e decoro alle strade cittadine. Le operazioni che si stanno svolgendo interessano gran parte del centro cittadino, e comprendono anche la creazione di un nuovo attraversamento pedonale all’inizio di via Adelasia, oltre all’aggiornamento di diversi passaggi pedonali esistenti.

In contemporanea a questi interventi, in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, è stata installata la nuova cartellonistica informativa promossa dall’Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Alassio in collaborazione con laPolizia Locale. I nuovi pannelli installati segnalano il divieto di transito in caso di mareggiata, a tutela della sicurezza di cittadini e visitatori, e sono stati collocati in via Torino e in via Cavour – uno lungo la discesa verso il porto e un altro all’ingresso dell’area portuale – con l'obiettivo di offrire un’informazione chiara e tempestiva in caso di allerta meteo-marina.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “Gli interventi di segnaletica stradale, così come la cartellonistica per la Protezione civile, svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza dei cittadini e la cura del nostro territorio, contribuendo a rendere la nostra città ordinata, accogliente e sicura. Desidero a questo proposito ringraziare il comandante Francesco Parrella e tutto il personale della Polizia Locale, ed inoltre l’assessore Franca Giannotta per la dedizione con cui segue le tematiche della Protezione Civile e il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile per il prezioso apporto al servizio della nostra comunità”.