Da Albenga a Parigi, un'opera d'arte dell'artista Barbara Furfari alla Galerie le Thuilier

Da oggi 17 ottobre fino al 24 ottobre l'ingauna Barbara Furfari esporrà a Parigi presso la Galerie le Thuilier, situata al 13 rue Thorigny. L'opera scelta dal critico d'arte Sonia Di Pasquale è un olio su tela che rappresenta il noto coreografo e ballerino Vaslav Nijinski nel personaggio dello Spettro della rosa.
Con l'occasione, la città di Albenga "vola" nella capitale francese, in quanto nella prestigiosa location parigina sarà presente anche l’Annuario Artisti 2025 che, oltre ad alcune opere dell’artista, reca una sezione dedicata alla nostra città.
Proseguono i riconoscimenti per la Furfari, che porterà la sua narrazione del mondo del teatro a Sanremo – Teatro Ariston, madrina dell’evento Ornella Muti (13–16 novembre). Di recente ha esposto a Firenze – Palazzo Borghese, dove ha vinto il Premio Internazionale Giotto.