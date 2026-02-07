Varazze, scattati i lavori di restyling dell'area verde del parcheggio della Baia del Corvo (FOTO)

Prende il via la riqualificazione dell’area verde del parcheggio della Baia del Corvo ai Piani d'Invrea a Varazze.

I lavori ai Piani d'Invrea sono iniziati nei giorni scorsi.

"Un intervento atteso che prevede la manutenzione straordinaria dell'area con una pulizia complessiva ed un importante lavoro di rinnovo del patrimonio verde - spiega il Sindaco Luigi Pierfederici- Purtroppo le palme presenti sono state negli anni gravemente colpite dal punteruolo rosso, nonostante i numerosi interventi messi in campo per contrastare il parassita. Per questo motivo si è reso necessario procedere alla loro sostituzione".

"Al loro posto verranno impiantate nuove piante, appartenenti a specie diverse, con particolare attenzione alle essenze autoctone, più adatte al nostro territorio e più resilienti nel tempo - concludono il primo cittadino varazzino - È un intervento che guarda al decoro, alla sicurezza e alla qualità degli spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere quest’area più curata, verde e accogliente per tutti".