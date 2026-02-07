Cairo, ritrovata nel Bormida un’ambulanza veterinaria trascinata via dall'alluvione

Dopo mesi di ricerche, ieri uno dei mezzi di Ambulanze Veterinarie Italia trascinati via dall’alluvione dello scorso settembre è stato ritrovato. Il veicolo è stato individuato nel fiume Bormida, nella zona di Cairo Montenotte nei pressi della stazione ferroviaria, a diversi chilometri dalla sede dell’associazione di Carcare, sommersa dalla piena nella notte tra il 21 e il 22 settembre.

In quelle ore l’acqua aveva invaso capannone e officina: due ambulanze erano state portate via dalla furia del fiume, mentre altre due avevano subito danni gravissimi. Un colpo durissimo per un servizio essenziale sul territorio, impegnato quotidianamente nel soccorso degli animali.

A dare notizia del ritrovamento è stata la stessa Ambulanze Veterinarie Italia attraverso i social. "Un'ambulanza ritrovata!! Si era nascosta bene…", si legge nel post pubblicato su Facebook, dove trapela l’amarezza per un bilancio ancora incompleto: "Manca ancora un rimorchio ambulanza per grandi animali".