Associazione USEI-APS: al via il progetto "Doposcuola"

L’Associazione USEI-APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia – APS) annuncia con orgoglio l’avvio ufficiale del progetto "Doposcuola", un’iniziativa lungamente desiderata e progettata per rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie del territorio.

In piena coerenza con l’Art. 2, comma 2 lett. l del proprio statuto — che impegna l’associazione nella formazione extra-scolastica e nella prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo — l’USEI-APS ha creato uno spazio dedicato ai figli dei propri soci, con una particolare attenzione ai bambini di origine straniera. L’obiettivo è duplice: sostenere il rendimento scolastico degli alunni e offrire un supporto tangibile ai genitori nel loro percorso di integrazione.

“La situazione che molte famiglie straniere attraversano non è sempre facile”, spiega Antonio Garcia, Presidente dell’USEI-APS. “Spesso i genitori non hanno gli strumenti linguistici o il tempo necessario per seguire i figli nei compiti. Grazie alla generosità dei nostri volontari, abbiamo attivato questo percorso che accompagnerà i ragazzi fino alla fine dell’anno scolastico, offrendo loro non solo aiuto didattico, ma un ambiente sicuro in cui crescere.”

I dettagli del servizio Le attività di doposcuola si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Lunedì: dalle ore 15:00 alle 16:30.

Venerdì: dalle ore 16:30 alle 18:00.

È prevista un'eccezione per l'ultimo venerdì del mese, giornata in cui l'Associazione si dedica prioritariamente alla consegna delle derrate alimentari per le famiglie in difficoltà, confermando il proprio impegno nel contrasto alla povertà materiale oltre che educativa.

Un supporto a 360 gradi. Con il lancio di questo progetto, l’USEI-APS completa un cerchio virtuoso dedicato alla formazione e alla crescita delle nuove generazioni. Il "Doposcuola" va infatti a integrarsi con le altre attività storiche e consolidate dell’associazione, come la scuola di italiano per stranieri e il programma di recupero scolastico estivo. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta un modello di successo grazie alla preziosa collaborazione con la scuola Old School di Savona e al prestigioso patrocinio del Consolato Generale dell’Ecuador a Genova, partner istituzionali che hanno permesso di elevare la qualità dell'offerta formativa. Questa rete di servizi garantisce un sostegno costante durante tutto l’anno, promuovendo il successo scolastico e l’inclusione sociale a ogni livello.