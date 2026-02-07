Istituto “Boselli Alberti Mazzini Da Vinci” di Savona: le classi terze CAT in visita didattica a Genova tra meteorologia, educazione civica e architettura

Le classi terze del corso CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) dell’Istituto “Boselli Alberti Mazzini Da Vinci” di Savona hanno recentemente partecipato a un’uscita didattica a Genova, vivendo un’esperienza formativa di grande valore sotto molteplici aspetti.

La giornata si è aperta con una coinvolgente lezione presso l'Osservatorio Meteorologico, guidata dal divulgatore scientifico Gianfranco Saffioti noto come “Meteorologo Ignorante”, figura molto apprezzata per la capacità di rendere accessibili e stimolanti anche i temi scientifici più complessi. Durante l’attività, gli studenti hanno potuto approfondire il funzionamento dei fenomeni atmosferici, comprendere l’importanza della meteorologia nella pianificazione territoriale e analizzare il ruolo delle previsioni meteo nella gestione delle emergenze e nella tutela del territorio.

L’incontro ha rappresentato un momento di crescita non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo dell’educazione civica. Gli studenti hanno riflettuto sull’importanza della prevenzione dei rischi naturali, della sostenibilità ambientale e della responsabilità collettiva nella salvaguardia del territorio, tematiche strettamente connesse al loro percorso di studi.

A conclusione dell’attività, le classi hanno proseguito la giornata con una visita alla città di Genova, soffermandosi in particolare nell’area del Porto Antico. Qui gli studenti hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino gli interventi di riqualificazione urbana progettati dall’architetto Renzo Piano, esempio emblematico di recupero e valorizzazione degli spazi urbani e portuali. L’analisi delle strutture e delle soluzioni architettoniche ha permesso agli alunni di collegare concretamente le conoscenze teoriche acquisite in aula con esempi reali di progettazione contemporanea.