17 ottobre 2025

Finale Music Festival: il 18 ottobre omaggio a Enzo Jannacci

Il cantautore Massimo Schiavon eseguirà alcuni brani, mentre il giornalista Fabio Gallo ne racconterà storie e aneddoti

Nuovo appuntamento con gli "Incontri con la musica" del Finale Music festival. Sabato 18 ottobre a riempire di note e parole l'Oratorio de' Disciplinati di Finalborgo, saranno le canzoni e la storia di Enzo Jannacci. 

Il cantautore Ligure Massimo Schiavon interpreterà alcuni brani della carriera del cantautore milanese, con il quale ha a lungo collaborato, mentre sulle sue note il giornalista musicale Fabio Gallo racconterà storie, curiosità ed aneddoti. Un appuntamento imperdibile, ad ingresso gratuito.

