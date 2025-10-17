Finale Music Festival: il 18 ottobre omaggio a Enzo Jannacci

Nuovo appuntamento con gli "Incontri con la musica" del Finale Music festival. Sabato 18 ottobre a riempire di note e parole l'Oratorio de' Disciplinati di Finalborgo, saranno le canzoni e la storia di Enzo Jannacci.

Il cantautore Ligure Massimo Schiavon interpreterà alcuni brani della carriera del cantautore milanese, con il quale ha a lungo collaborato, mentre sulle sue note il giornalista musicale Fabio Gallo racconterà storie, curiosità ed aneddoti. Un appuntamento imperdibile, ad ingresso gratuito.