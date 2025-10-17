Pietra, al Teatro Moretti il corso “L’elettromiografia di superficie in riabilitazione”

Al Teatro Moretti di Pietra Ligure, dove ha preso il via il corso teorico-pratico di due giorni “L’elettromiografia di superficie in riabilitazione”.

“L'evento – spiega il consigliere regionale Angelo Vaccarezza - è promosso dalla SIMFER, la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, ed è stato fortemente voluto dal Dott. Carmelo Lentino, Direttore della SC Recupero e Rieducazione Funzionale dell’ASL2, e dal Prof. Carlo Trompetto, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università di Genova.

La parte teorica di questa due giorni si svolge al Teatro Moretti, mentre le attività pratiche che la completano si tengono presso l'Ospedale Santa Corona.

Il corso si concentra sull'importanza dell'elettromiografia di superficie, uno strumento fondamentale per la valutazione e la personalizzazione dei progetti riabilitativi, ed è destinato a un ampio spettro di professionisti del settore: medici, fisioterapisti, ingegneri biomeccanici, terapisti occupazionali, infermieri e tecnici di neurofisiopatologia, richiamando specialisti da diverse parti d'Italia.

"Un approfondimento scientifico e pratico su una tematica cruciale per la riabilitazione moderna", conclude Vaccarezza.