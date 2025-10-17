Pietra Ligure si prepara alla "Notte Nera": musica, spettacoli, dj set e atmosfere magiche

Pietra Ligure è pronta a vestirsi di mistero e magia. Dopo il grande successo estivo della Notte Bianca, il 31 ottobre il borgo rivierasco si accende con la prima, attesissima edizione della “Notte Nera”, la festa di Halloween che coinvolgerà ogni angolo del paese tra musica, spettacoli, street food e divertimento diffuso.

Nella notte più spaventosa dell’anno, l’intero centro storico di Pietra Ligure si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto: luci soffuse, suoni, installazioni, performance itineranti, parata horror e concerti dal vivo animeranno vie, piazze e locali, in un crescendo di emozioni e suggestioni.

Un evento collettivo che unisce residenti, commercianti e visitatori in una vera e propria festa di comunità, dove ogni angolo del paese partecipa alla magia.

Halloween, a Pietra, non è solo una ricorrenza: è un’esperienza da vivere insieme, un mix di musica, colori e spettacolo che trasforma la città in un luogo sospeso tra incanto e mistero.

I negozi e i locali resteranno aperti fino a tarda notte, con vetrine a tema, menù speciali, degustazioni e sorprese, mentre le piazze ospiteranno DJ set, esibizioni e spettacoli per tutte le età.

Il nero, colore simbolo dell’evento, diventerà protagonista assoluto: elegante, affascinante e misterioso, tingerà l’intera città in una cornice scenografica spettacolare.

“La Notte Nera è molto più di un evento: è un grande abbraccio collettivo che valorizza il nostro centro storico e le attività di Pietra Ligure” – spiegano gli organizzatori.

“Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Facciamo Centro, abbiamo costruito una manifestazione che coinvolge tutti, dai bambini alle famiglie, fino ai turisti che scelgono Pietra anche fuori stagione.”

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Ore 15.30 – Shopping da paura

Le vie e le piazze del centro si vestiranno a tema: vetrine spaventose, promozioni speciali, dolcetti e sorprese nei negozi aderenti.

Passeggiare non è mai stato così… mostruosamente divertente!

Ore 16.00 – Dolcetto o scherzetto & Baby Dance (Piazza Vittorio Emanuele II)

Un pomeriggio tutto per i bambini, con giochi, balli, animazione e tanto zucchero! Travestimenti obbligatori per un pomeriggio di pura allegria.

Ore 19.00 – Street food & musica (Vie e piazze del centro storico)

Sapori da paura e musica dal vivo per scaldare la notte e accendere il divertimento!

Ore 22.00 – Parata da brividi (Via Matteotti)

Sfilata horror con partenza da Via Vigili del Fuoco (ritrovo ore 21).

Mostri, streghe e creature della notte invaderanno il centro: unitevi alla marcia più spaventosa dell’anno!

Ore 22.30 – The Crazy Horror Show (Piazza San Nicolò)

Maxi DJ set, corpo di ballo e spettacoli live per chiudere in grande stile la notte più folle e coinvolgente dell’autunno ligure.

Una “Notte Nera” che abbraccia tutto il paese, unendo musica, spettacolo e socialità in un’unica, grande festa sotto le stelle di Halloween.