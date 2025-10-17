Spotorno, anche quest’anno l'adesione alla manifestazione "Puliamo il Mondo"

Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente in collaborazione con la Rai, dal 1993 ogni anno chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, aziende e amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Sempre più volontari stanno partecipando a questa iniziativa mobilitandosi in prima persona per la salvaguardia dell’ambiente e per ricordarci che il cambiamento parte dalle piccole azioni quotidiane di ognuno di noi!

Anche quest’anno il Comune di Spotorno ha aderito alla manifestazione, promuovendo la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Spotorno.

Venerdì 17 ottobre gli alunni di quattro classi della scuola secondaria di primo grado del Comune di Spotorno, armati di guantini, hanno partecipato ad una mattinata di pulizia della spiaggia affiancata da un’attività didattica a cura del CEAS Riviera del Beigua legata al tema del “marine litter”. Con una divertente caccia al tesoro, con domande e cruciverba i ragazzi hanno potuto mettere alla prova le proprie conoscenze sul tema.

Tutte le classi partecipanti hanno dimostrato di avere ottime conoscenze riguardo le problematiche legate ai rifiuti, con gli impatti che possono avere sugli ecosistemi, e di mettere in atto comportamenti quotidiani che hanno a cuore la salute del nostro pianeta.