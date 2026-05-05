Maltempo, mercoledì 6 maggio allerta gialla per temporali sul centro levante ligure

Arpal ha emesso allerta gialla per temporali sul centro levante (Zone BCE) da mezzanotte alle 14.00 di domani, mercoledì 6 maggio. Bassa probabilità di forti temporali sul ponente (Zone A e D)

Dalle prime ore di questa notte si sono registrate precipitazioni diffuse con cumulate significative su ABD ed intensità al più moderate sul savonese e sul centro della regione.

Dopo una breve pausa, le precipitazioni dovrebbero riattivarsi nella serata odierna interessando il centro levante regionale. Sono attesi fenomeni anche di forte intensità e a carattere temporalesco sul genovesato e relative aree interne, e successivamente in spostamento sul levante. Altrove piogge tra deboli e moderate.

Nel pomeriggio deboli piogge residue a Levante, fino ad una cessazione dei fenomeni la sera.

Venti fino a forti (40-50 km/h) da Sud sui crinali del Centro-Ponente.

Nella giornata di domani, con le nuove uscite modellistiche, ci sarà una rivalutazione dell’allertamento.