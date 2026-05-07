Spotorno, cent’anni fa il soggiorno di D. H. Lawrence: dall’8 al 9 maggio le “Giornate Lawrenciane”

C’è molto dei paesaggi e della vita savonese nella produzione di D. H. Lawrence, lo scrittore inglese autore tra gli altri de “L’amante di Lady Chatterley”, ispirato proprio nel periodo della permanenza sulla riviera ligure, in particolare a Spotorno. Un soggiorno che durò dal novembre 1925 all’aprile 1926, cento anni or sono.

Per celebrare questo anniversario, il Comune spotornese e il Circolo Socio Culturale Pontorno rilanciano il progetto culturale dedicato allo scrittore inglese con le “Giornate Lawrenciane” che, dopo la mostra espositiva inaugurata il 3 maggio presso Sala Palace, organizzano le “Giornate Lawrenciane”, in programma dall’8 al 9 maggio.

Il progetto culturale sviluppato a Spotorno intende restituire una visione più ampia dello scrittore: non soltanto autore “scandaloso”, ma intellettuale europeo, poeta della natura, interprete del rapporto tra eros, paesaggio e libertà interiore.

Le iniziative si inseriscono nel solco del convegno “Lawrence Forever”, organizzato il 25 ottobre 2025 dal Comune di Spotorno e ora raccolto nell’omonimo volume pubblicato da Erga Edizioni che sarà presentato il prossimo sabato 9 maggio a Spotorno. Il libro raccoglie gli interventi di Giuseppe Conte, Ezio Marinoni, Antonio Rovere e contributi dedicati al rapporto tra Lawrence e il territorio spotornese a cura delle Guide Ambientali del Golfo. Le immagini riportate nell’opera che ritraggono D.H. Lawrence, sua moglie Frieda e Angelo Ravagli sono dell’artista Donata Isnardi, docente di ceramica dell’Università del Golfo.

Il programma 2026 ha preso il via il 3 maggio alle ore 18.00 con l’inaugurazione della mostra “Lawrence a Spotorno… cronaca di un soggiorno”, allestita presso Sala Palace (via Aurelia 121), con circa cinquanta opere e materiali dedicati al soggiorno ligure dello scrittore. La mostra resterà visitabile fino al 10 maggio.

Tra gli appuntamenti più attesi, venerdì 8 maggio alle ore 21.00 sarà proiettato il film Priest of Love di Christopher Miles, interpretato da Ian McKellen e Janet Suzman, dedicato agli ultimi anni di vita dello scrittore e al suo intenso rapporto con Frieda von Richthofen.

Sempre l’8 maggio, alle ore 17.00, grazie alla collaborazione con il Circolo Filatelico Spotornese, sarà disponibile una cartolina commemorativa con annullo speciale dedicato a Lawrence.

Il cuore delle celebrazioni sarà il convegno di sabato 9 maggio, che vedrà la partecipazione di studiosi di rilievo internazionale. Interverranno Stefania Michelucci, tra le maggiori esperte dell’opera lawrenciana, e Nick Ceramella, Vice Presidente della “D.H. Lawrence Society of Great Britain”, che approfondirà il complesso rapporto tra Frieda e il tenente Ravagli.

Antonio Rovere, curatore del convegno, presenterà inoltre ufficialmente il volume degli atti “Lawrence Forever”, pubblicato da Erga Edizioni, dedicato alla memoria del centenario spotornese.

La pubblicazione degli atti del convegno “Lawrence Forever” rappresenta non soltanto la memoria di una giornata di studi, ma un vero percorso di approfondimento dedicato alla figura di D. H. Lawrence. Il sottotitolo del volume, “Scrittore e poeta. Profeta e sacerdote d’amore”, restituisce efficacemente la complessità di un autore che seppe anticipare temi oggi più che mai attuali: il rapporto tra uomo e natura, la critica alla disumanizzazione della società industriale, il valore dell’eros come energia vitale e la ricerca di autenticità nelle relazioni umane. L’opera, pubblicata da Erga Edizioni, si distingue inoltre per il suo carattere innovativo e multisensoriale: attraverso contenuti multimediali integrati, video, materiali di approfondimento e percorsi digitali interattivi, il lettore viene accompagnato in un’esperienza che supera il tradizionale formato cartaceo, trasformando gli atti del convegno in uno strumento vivo di divulgazione culturale e valorizzazione del legame tra Lawrence e il territorio di Spotorno.

Le “Giornate Lawrenciane” proporranno anche momenti esperienziali e conviviali, come il pranzo lawrenciano all’Hotel Ligure, costruito su un menù ispirato agli scritti dello stesso Lawrence, accompagnato dal vino dedicato a Lady Chatterley, e il tè conclusivo presso l’Hotel Miramare, luogo simbolo del soggiorno dello scrittore a Spotorno.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Circolo Pontorno, guidato da Pinuccio Bausone e con l’assessorato alla cultura del Comune di Spotorno (Gian Luca Giudice), con il coordinamento culturale di Antonio Rovere e la collaborazione artistica di Francesco Maria Rovere.