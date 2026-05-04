Da Marinella di Sarzana a Mentone, 300 kg per una pedalata solidale a favore dell'AIL

300 km per la ricerca con una pedalata solidale tra Marinella di Sarzana a Mentone.

Questa l'iniziativa organizzata per il prossimo sabato 16 maggio a favore dell'Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma (AIL) di Genova, Savona e Imperia.

La partenza si terrà alle 6 nel comune spezzino, facendo tappa a Sestri Levante in Largo Italo Muzio dalle 10 alle 11 a Genova all'ospedale San Martino tra le 12 e le 13, a Savona in Piazza del Brandale tra le 14 e le 15, a Sanremo dall'ex stazione tra le 18 e le 19 e infine a Mentone in Francia tra le 20 e le 21.

"Sostieni la pedalata solidale lungo la costa ligure, dal confine con la Toscana alla Francia per aiutare la ricerca e dare forza alla speranza" dicono da Assault To Freedom invitando a donare.